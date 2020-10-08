Предприниматели заработали больше ₴7 млн. на поставке использованных медизделий

В Черкассах в суд направлено обвинительное заключение в отношении предпринимателей, которые завладели более 7 млн грн путем поставки в медучреждения использованных медицинских изделий.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

«При процессуальном руководстве Черкасской местной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении членов организованной преступной группировки, в которую вошли 4 физических лица — предприниматели, по факту завладения мошенническим путем средствами местного бюджета в размере более 7 млн грн, а также использование заведомо поддельных документов (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 и ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК)», — говорится в сообщении.

Установлено, что обвиняемые в течение 2018 года используя поддельные документы заключили договора по поставке медицинских изделий для учреждения здравоохранения в городе Черкассы. Они поставили использованные медицинские изделия под видом новых, повлекшее материальный ущерб местному бюджету.

За совершенное лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.