Судитимуть жителя Кременецького району, який вбив співмешканця своєї тещі

У ході конфлікту зловмисник наніс ножові поранення 58-річному чоловіку, від яких останній помер. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Подія трапилася наприкінці 2023 року в одному із сіл Кременецького району. До співробітників поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що за місцем проживання зі слідами насильницької смерті виявлено мертвим 58-річного чоловіка.

За підозрою у вчиненні важкого злочину правоохоронці затримали 36-річного місцевого жителя.

У ході досудового розслідування було встановлено, що чоловіки проживали в одній родині. Загиблий був співмешканцем тещі підозрюваного. Під час суперечки на побутову ґрунті молодик схопив ніж та наніс три проникаючих поранення у спину 58-річному чоловіку. Від отриманих травм потерпілий помер до приїзду екстреної медичної допомоги.

Слідчі ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та скерували до суду обвинувальний акт. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області