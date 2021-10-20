На Харківщині у чоловіка в руках розірвалася граната

В результаті вибуху чоловік залишився без пальців.

Про це йдеться у оперативному зведенні Харківської облдержадміністрації.

Подія сталася 18 жовтня ввечері. 45-річний чоловік намагався розрядити запал від гранати. Близько 22:16 прогримів вибух.

В результаті вибуху йому відірвало фаланги пальців. Також чоловік отримав поверхневі осколкові поранення.

З травмами потерпілого доправили до лікарні. За попередніми даними, він перебував у стані алкогольного сп’яніння. // Діло