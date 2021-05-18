На Харківщині військового комісара затримано на хабарі у 1100 доларів

Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні викрито на неправомірній вигоді військового комісара одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста Харкова.

17.05.2021 задокументовано факт вимагання та одержання військовим комісаром за пособництва громадянина України неправомірної вигоди в сумі 1100 доларів США за звільнення від призиву на військову службу в Збройні Сили України.

13.05.2021 комісар отримав першу частину неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США, а сьогодні одразу після одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 600 доларів США у порядку ст. 208 КПК України військового комісара та його спільника затримано, кошти неправомірної вигоди виявлено та вилучено.

18.05.2021 затриманим вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

На даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, а також вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, за оперативного супроводження співробітників Першого оперативного відділу (з дислокацією у місті Краматорську) зазначеного Територіального управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура

у військовій та оборонній сфері

об’єднаних сил