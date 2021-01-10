На Харківщині затримали юного покидька, який зґвалтував 14-річну знайому
Зловмисником виявився раніше судимий 18-річний житель Куп’янського району.
09 січня до Куп’янського районного відділу поліції надійшло повідомлення про зґвалтування неповнолітньої дівчини.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09 січня 18-річний юнак зателефонував 14-річний знайомій. Він запросив дівчину до себе додому, де із застосуванням фізичної сили зґвалтував її.
За адресою виїжджали керівники підрозділу та слідчо-оперативна група. Поліцейські вилучили речові докази, які направлені на експертні дослідження.
Як з’ясувалося, зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Наразі він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі дії тривають.
Відділ комунікації поліції Харківської області