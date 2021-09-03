На Харківщині жінка ошукала десять громадян
Під приводом проведення ремонтних робіт у дитячому садочку 27- річна мешканка міста Куп’янська зібрала з батьків 6 тисяч гривень та витратила їх на власні потреби.
Як з’ясувалося, на утриманні жінки знаходиться малолітня донька, яка навчається у закладі дошкільної освіти.
Перебуваючи у складі батьківського комітету, під приводом проведення ремонтних робіт у приміщенні дитячої групи своєї малолітньої доньки, зловмисниця розмістила у загальній групі одного з месенджерів пропозицію щодо проведення ремонту. Десять батьків перерахували на картку жінки по 600 гривень. Зібрані на ремонт кошти громадянка витратила на продукти та алкогольні напої.
Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 3 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Харківської областіTweet