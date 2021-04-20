У Києві патрульні затримали викрадача автомобільних каталізаторів

Нещодавно патрульних викликали на вулицю Машинобудівну. Заявник саме сів у власний автомобіль Honda і збирався їхати, коли почув невластиві звуки з-під автомобіля. Після чого звідти виліз чоловік з болгаркою та кинувся навтьоки.

Власник автомобіля намагався наздогнати незнайомця, але той заскочив на гаражі, де провалив дах і впав у бокс.

Прибувши на місце, патрульні спробували вмовити втікача вилізти самостійно, але він не відповідав, тож довелося аварійно відчиняти двері.

У приміщенні переховувався чоловік. Утікач пояснив, що збирався зрізати в автомобіля Honda каталізатор.

Патрульні затримали чоловіка та викликали на місце слідчо-оперативну групу Солом’янського управління поліції. // Вартові еспресо