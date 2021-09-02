Близько ₴600 тисяч. збитків — на Харківщині судитимуть директора підприємства

Куп’янською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного директора приватного підприємства за фактом внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України).

Як розповів керівник окружної прокуратури Едуард Миргородський, між АТ «Українська залізниця» та будівельним підприємством було укладено договір щодо утеплення фасаду будинку відпочинку локомотивних бригад.

Так, директор приватного підприємства шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, їх підписання та передачі до уповноваженої особи регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» завищив вартість фактично виконаних робіт та застосованих будівельних матеріалів, чим спричинив збитки інтересам держави в особі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на загальну суму близько 600 тисяч гривень.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Слідчого відділу Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури