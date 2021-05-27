Судитимуть членів організованої групи, які вчиняли шахрайства

Вінницькою обласною прокуратурою до суду передано обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої групи, які шляхом обману чотирьох потерпілих літнього віку, під приводом відшкодування шкоди заподіяної їх рідними внаслідок вчинення вигаданих злочинів заволоділи 111 тис. грн (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, учасники стійкого злочинного об’єднання, представляючись працівниками правоохоронного органу повідомляли мешканцям м. Вінниці неправдиву інформацію про вчинення їх рідними дорожньо-транспортних пригод та пропонували надати кошти для відшкодування заподіяної шкоди потерпілим внаслідок вигаданих подій.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом, членам організованої групи загрожує покарання за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури