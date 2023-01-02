На Харківщині 18-річний молодик підозрюється у вбивстві рідного батька

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 18-річному мешканцю смт Козача Лопань за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у смт Козача Лопань Харківського району за декілька годин до Нового року в родині виник конфлікт на побутовому ґрунті. Так, підозрюваний почав сваритись з рідним батьком, але на словах з‘ясування стосунків не завершилось.

Молодик схопив дерев‘яну палицю та вдарив батька, від чого той впав на землю. Після цього син взяв кухонний ніж та наніс йому один удар. Розуміючи, що батько не дихає, він переніс його труп на вулицю та скинув тіло у зливну яму на території домоволодіння.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура