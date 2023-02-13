Житель Сумщини віддав шахраю 148 тисяч за неіснуюче авто

Шахрай під приводом продажу свого товару через мережу Інтернет, злочинним шляхом, заволодів грошовими коштами потерпілого в сумі 148 тисяч гривень.

До поліції за допомогою звернувся 32-річний житель міста Суми. Чоловік розповів, що побачив на одному з відомих сайтів на оголошення щодо продажу автомобіля. Потерпілого зацікавила дана інформація, тому він вирішив його придбати. Нічого не підозрюючи, сумчанин перерахував грошові кошті на банківський рахунок псевдо-продавця.

Через деякий час чоловік зрозумів, що став жертвою шахрая, адже автомобіль він так і не отримав, а телефон зловмисника був вимкненим.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ст.190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» та встановлюють осіб, які причетні до злочину.

Поліцейські вкотре звертаються до громадян з проханням не довіряти стороннім особам. Якщо ви купуєте щось через мережу Інтернет, будьте уважні та не надсилайте повну передоплату у разі виникнення будь яких сумнівів.

Відділ комунікації поліції Сумської області