Поліцейські Ужгорода швидко розшукали п’яне бидло, яке зірвало прапор з торгового закладу

Сьогодні, 23 серпня, близько 14 години до поліції надійшло повідомлення працівниці одного із торгових закладів в Ужгороді, яка повідомила, що невідомий вночі зірвав прапор, що прикрашав вхід до магазину.

Співробітники Ужгородського районного управління поліції провели ряд слідчо-оперативних заходів, швидко встановили причетну особу та спіймали зловмисника. Порушником виявився 33-річний ужгородець.

У скоєному чоловік зізнався, за його словами, на момент вчинення злочину він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зловмисник розповів, що розкаюється у скоєному.

Зірваний прапор у нього вилучено та буде повернуто власникам. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Поліція Закарпатської області