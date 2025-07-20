На Харківщині хлопець увірвався до ТЦК і напав на поліцейського
Молодик поводився агресивно та чинив опір правоохоронцям
На Харківщині 20-річний хлопець увірвався до приміщення ТЦК і вдарив поліцейського. Подія трапилася у селі Кегичівка Берестинського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Харківської області.
Ухилянта було передано до Берестинського районного ТЦК. Якраз у цей час до приміщення військкомату увірвався 20-річний місцевий мешканець.
Нападника затримано. За фактом нападу відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).
Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.Tweet