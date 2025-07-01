На Харківщині посадовці громади привласнили майже ₴20 мільйонів на ремонті доріг

Працівники #ДБР у взаємодії з ДСР Нацполіції та СБУ завершили досудове розслідування щодо посадовців однієї з територіальних громад Харківщини, які заволоділи коштами, виділеними на ремонт доріг.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

У 2023 році заступник голови громади уклав 12 договорів на ремонт місцевих доріг із двома заздалегідь визначеними компаніями. До незаконної діяльності він залучив мобілізованого фахівця, який формально здійснював технічний нагляд, хоча фактично перебував на військовій службі.

До оборудки також були залучені директор приватного підприємства, два виконроби та уповноважена особа із закупівель громади.

Фігуранти завищували обсяги робіт, маніпулювали з якістю матеріалів та підписували документацію без належної перевірки виконання робіт. Через це громада втратила майже 20 млн грн.

Шестеро учасників схеми обвинувачуються залежно від ролі у таких злочинах:

створення та участь у злочинній організації (ч. 2, 3 ст. 255 КК України);

заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 28, ч.5 ст. 191 КК України);

службове підроблення (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Державне бюро розслідувань