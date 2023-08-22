У розтраті понад ₴15 млн. підозрюють високопосадовця держпідприємства «Ліси України»

Працівники ДБР повідомили про підозру у розкраданні державних коштів колишньому директору ДП «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Камінь-Каширськагроліс». Зараз посадовець очолює Південний лісовий офіс Державного підприємства «Ліси України», який поширює свою діяльність на Миколаївську, Одеську та Херсонську області.

Встановлено, що впродовж декількох років фігурант за попередньою змовою з головним бухгалтером держпідприємства перерахував понад 15 млн гривень приватним підприємцям. Вони нібито надавали послуги з ремонту транспортних засобів, автоперевезення, ремонту приміщень, вивозу сміття, відвантаження лісопродукції тощо.

Під час розслідування працівники Бюро встановили, що частина договорів були фіктивними й послуги за ними не надавалися. Суму неправомірно перерахованих коштів у сумі понад 15 млн грн підтвердила експертиза.

Посадовцю повідомлено про підозру у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України).

Стаття передбачає покарання — позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

На майно фігуранта буде накладено арешт.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

ДБР