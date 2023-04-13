На Харківщині ще одному поплічнику окупантів повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 48-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Викриття пристосуванців, які співпрацювали з ворогом під час окупації територій Харківщини, постійно залишається у фокусі уваги правоохоронців.

Встановлено особу чергового поплічника окупантів, який за власним бажанням допомагав представникам держави-агресорки.

Ним виявився мешканець смт Великий Бурлук Куп’янського району. За даними слідства, коли населений пункт перебував під контролем ворога, чоловік обійняв посаду «в. о. помічника начальника управління Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

До повноважень колаборанта входили перепис населення, прийом громадян та виконання інших рішень і доручень окупаційної адміністрації.

Наразі чоловік переховується від слідства — вирішується питання щодо його оголошення в розшук.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СВ №2 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура