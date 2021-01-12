Затримано двох жителів Вінниччини, підозрюваних у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень

Злочини стались у Немирівському та Ямпільському районах. Під час конфлікту зловмисники нанесли потерпілим тілесні ушкодження, які виявились несумісними з життям. Правопорушники затримані, їм оголошено про підозру.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у реанімаційному відділенні Немирівської районної лікарні помер 83 – річний житель села Монастирське. Пенсіонера з численними тілесними ушкодження госпіталізували до медичного закладу 1 січня.

Як розповів керівник немирівської поліції Андрій Оберняк, в ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. Правопорушником виявився 21 – річний житель села Коржівка. Поліцейські з’ясували, що між потерпілим та підозрюваним вночі, 1 січня, на одній з вулиць смт Брацлав під час розмови виник раптовий конфлікт. Підозрюваний руками наніс тілесні ушкодження по голові літньому чоловікові, від яких потерпілий втратив свідомість. Зрозумівши, що накоїв, зловмисник викликав швидку допомогу, після чого втік. Через кілька днів потерпілий помер у лікарні.

На момент вчинення злочину учасники конфлікту перебували у стані алкогольного сп’яніння.

5 січня у селі Гальжбіївка Ямпільського району в одному з будинків виявлено мертвим 34 – річного місцевого мешканця.

В ході проведення першочергових слідчих та розшукових дій поліцейські встановили, що до загибелі чоловіка причетний 29 — річний житель сусіднього села.

Як розповів начальник ямпільської поліції Олександр Парфонов, ввечері компанія знайомих чоловіків влаштувала застілля. Під час розпиття алкоголю, між потерпілим та зловмисником виник конфлікт, в ході якого молодший з учасників руками та ногами наніс тілесні ушкодження потерпілому. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Зловмиснику оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Затриманий раніше потрапляв в поле зору поліції. Наразі на розгляді у суді знаходиться аналогічне кримінальне провадження, фігурантом якого є підозрюваний.

Слідством відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За такі правопорушення зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області