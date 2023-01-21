На Харківщині судитимуть чергового шанувальника «руського миру»

Красноградською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, мешканець м. Красноград пропагував проросійські настрої на просторах інтернету. Так, на власній сторінці в одній із соціальних мереж він поширював публікації на підтримку агресії РФ проти України.

Справу розглядатимуть у Красноградському районному суді Харківської області.

Дізнання проводили дізнавачі Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура