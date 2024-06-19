На Харківщині судитимуть чоловіка, який зарізав власного батька

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 26-річного чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Трагічна подія трапилась в с. Шатівка Лозівського району. За даними слідства, 26 березня цього року обвинувачений, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом, перебував в гостях у свого батька. Чоловіки разом вживали алкоголь. Між ними виникла суперечка, у ході якої обвинувачений схопив кухонний ніж і кинувся з ним на батька.

Вбивця завдав не менше чотирьох ударів у шию і ще близько десяти — в грудну клітину родича. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

На суд обвинувачений очікує, перебуваючи під вартою. Обвинувальний акт направлено до Лозівського міськрайонного суду Харківської області.

Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування — Лозівський РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура