На Харківщині судитимуть шахрая, який за $20 тисяч «продавав» посаду в ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо мешканця Харкова, який за 20 тис. доларів США пропонував «допомогу» в працевлаштуванні на посаду слідчого в Центральному апараті ДБР.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Фігурант дізнався, що один із чоловіків зацікавлений у роботі в Бюро, та запевнив його у наявності зав’язків, які нібито дозволяють працевлаштуватись без проходження реального конкурсу. За його словами, кандидат мав лише імітувати складання тесту, а решту «гарантують» треті особи. Крім того, зловмисник обіцяв, що на період «домовленостей» чоловіку оформлять статус кандидата, який надає бронювання від мобілізації.

Першу зустріч призначили на 19 лютого 2025 року у спальному районі Харкова. Там шахрай вимагав передати 10 тис. доларів як перший транш. Щоб справити враження, приїхав на позашляховику зі спецсигналами та був у військовій формі з шевроном одного з правоохоронних органів.

Його затримали під час передачі коштів.

Чоловік обвинувачується у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

ДБР наголошує: працевлаштування до Бюро можливе виключно через відкритий конкурсний відбір у межах чинного законодавства. Жодні «зв’язки» чи «домовленості» не можуть вплинути на результати добору.

Державне бюро розслідувань