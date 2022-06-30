Судитимуть мешканця Київської області, який під час конфлікту вбив знайомого

Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом умисного вбивства ( ч. 1 ст. 115 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у квітні поточного року в селі Надросівка Білоцерківського району під час вживання алкогольних напоїв між обвинуваченим та його знайомим виник конфлікт. Під час сварки чоловік завдав потерпілому численні удари в область голови, від яких останній помер.

Вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура