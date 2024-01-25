На Харківщині викрито злочинну групу, яка виготовляла та збувала фальшиві документи

Оперативники ДВБ та слідчі обласної поліції ліквідували діяльність злочинної групи осіб, яка спеціалізувалася на підробці документів, в тому числі і тих, що видаються підрозділами системи МВС України. У фігурантів проведено більш ніж десять санкціонованих обшуків і вилучено кустарне устаткування для підробки документів, макети бланків різних установ та печаток.

Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими поліції Харківщини вийшли на “слід” міжрегіональної злочинної групи, яка займалася виготовленням і збутом фальшивих документів по всій країні. За місяць незаконних оборудок спільники отримували близько мільйона гривень прибутку.

До протиправної діяльності виявились причетними шестеро чоловіків і жінка. Всі вони мешканці Харкова, Києва та області, віком від 29-ти до 64-років. Злочинною діяльністю спільники займалися безпосередньо за місцем свого проживання, а “липові” документи пересилали замовникам через засоби поштового зв’язку.

Замовлення спільники приймали у месенджері «Telegram», а оплату – на віртуальний гаманець криптовалютою USDT. Вартість виготовлення підробних документів варіювалася від 350 до 2000 доларів США, залежно від складності роботи та рівня документів. Як вдалось з’ясувати оперативникам внутрішньої безпеки, стати власником фальшивого водійського посвідчення можна було за 350 доларів, а українського паспорта – 1200 доларів.

Серед підроблених зловмисниками документів – водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, довідки про несудимість, посвідки на постійне проживання, довіреності, українські та закордонні паспорти, зокрема і паспорти інших держав. Окремим попитом у спільників користувалися документи, які давали змогу військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації або виїхати за кордон. Наприклад, пакет медичних документів або запрошення на навчання.

За матеріалами внутрішньої безпеки слідчі поліції Харківщини розпочали кримінальне провадження за ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів та в їхніх автомобілях. Під час заходів виявили та вилучили: печатки і штампи, устаткування для підробки документів, бланки паспортів, у тому числі інших держав, бланки посвідчень водія тощо.

Наразі головному фігуранту вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Іншим учасникам злочинної групи невдовзі буде вручено підозри за тією ж статтею. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво – Харківська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України