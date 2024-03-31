На Харківщині затримали чоловіка, який зарізав сусіда по дачі

Зловмисник вдарив свого приятеля ножем в обличчя. Від тяжкого поранення чоловік помер на місці події.

До Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у садовому товаристві у селищі Новопокровка сталося вбивство. На місце події негайно прибув екіпаж відділу реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво районного управління поліції.

У домоволодінні правоохоронці виявили тіло 61-річного мешканця Харкова із ножовим пораненням. Поліцейські встановили, що до злочину причетний 56-річний господар дачі, який запросив у гості загиблого сусіда.

Під час розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник вдарив знайомого кухонним ножем в обличчя.

Поліцейські вилучили знаряддя злочину та затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області