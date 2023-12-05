11 років тюрми за зґвалтування та вбивство – мешканцю Золочівщини винесено вирок

За публічного обвинувачення прокурорів Золочівської окружної прокуратури місцевого мешканця визнано винним в умисному вбивстві та зґвалтуванні (п. 10 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 152 КК України).

Вироком суду його засуджено до 11 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у серпні 2021 року в одному із міст Золочівського району обвинувачений зґвалтував, а потів вбив свою знайому.

В той день на території одного із замків чоловік мав зустріч з жінкою, під час якої вони разом розпивали алкогольні напої. Однак, згодом між ним виник конфлікт, в ході якого фігурант взяв її за голову та вдарив кілька раз об металеву конструкцію. Від удару знайома впала, після чого чоловік затягнув її до пожежної водойми та зґвалтував.

Проте на цьому обвинувачений не зупинився, він взяв пасок від її сумки, обмотав шию потерпілої та задушив. Після цього тіло викинув у водойму та втік з місця події.

Наразі обвинувачений знаходиться під вартою.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури