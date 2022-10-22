Керує «поліцаями» в окупованому Маріуполі – експравоохоронцю загрожує до 15 років за ґратами

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Макіївки за фактом добровільного зайняття громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, та участі у терористичній організації (ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що з листопада 2016 по жовтень 2019 років колишній працівник правоохоронного органу України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донеччини, обіймав посаду «першого заступника начальника – начальника кримінальної поліції Макіївського міського управління поліції мвс «днр».

На початку березня 2022 року обвинувачений надав згоду представникам рф на добровільне зайняття посади тимчасово виконуючого обов’язки так званого начальника «Маріупольського міського управління поліції мвс «днр».

Працюючи на окупантів, маючи професійні навички, спеціальну фізичну та оперативну підготовки, зловмисник керує особовим складом та координує дії підпорядкованих підрозділів «поліціянтів».

Оскільки правопорушник продовжує перебувати на захопленій ворогом території, його судитимуть заочно. Обвинувальний акт спрямовано до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури