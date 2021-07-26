Подробности о задержанной на Киевщине банде «Сенсея»

Организованная преступная группировка действовала с 2017 года, а ее главарем оказался бывший сотрудник одной из силовых структур

Полиция Киевской области задержала особо опасную преступную банду «Сенсея», которую подозревают в совершении более двух десятков тяжких преступлений. Ее возглавлял бывший сотрудник СБУ Александр Оверченко. Об этом сообщила областная полиция.

Банда действовала с 2017 года

Правоохранители отмечают, что на счету преступной группировки более 20 тяжких и особо тяжких преступлений.

Среди жертв подозреваемых – чиновники, судьи, правоохранители. Преступники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал. Организованная преступная группировка действовала с 2017 года, а ее главарем оказался экс-сотрудник одной из силовых структур.

Работали как «гангстеры»

Как рассказал «Сегодня» начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, полицейские навали группировку бандой «Сенсея», поскольку такое было прозвище у ее организатора. ОПГ возглавил бывший сотрудник СБУ Александр Оверченко (в спецслужбе не работает уже несколько лет).

«На их счету 20 тяжких преступлений. Среди пострадавших – мэр одного из городов, судьи, правоохранитель. Группировка действовала, нападая на дома людей с достатком. Забирали деньги, драгоценности, оружие», – сообщил глава областной полиции.

По его словам, налетчики детально готовились к каждому преступлению, изучали режим дня своих жертв.

«Также они снимали своих жертв на видео. Заставляли говорить, что их деньги, якобы, нажиты коррупционным путем. Другими словами, злоумышленники возомнили себя народными мстителями, отбирая якобы украденное. Но, среди их жертв были не только чиновники, но и бизнесмены. Участники задержаны, исполнитель тоже», – рассказал Небытов.

Также в полиции отметили, что преступники не пользовались личным транспортом, а выбирались «на дело» на маршрутках, перевозя с собой автомат Калашникова в рюкзаке.

«Сегодня»