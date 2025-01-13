Двоє посадовців підрозділу ДСНС України закупили планшети, переплативши ₴7 млн.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки, заступнику начальника Центру звʼязку та управління ДСНС України та заступнику керівника одного з підрозділів Центру (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними досудового розслідування, влітку 2022 року Центром проводилась закупівля 2000 планшетів на суму 51,9 млн гривень для забезпечення цифрового розвитку органів ДСНС України.

Підозрювані, як відповідальні за проведення закупівлі, під час дослідження ринку не забезпечили отримання належних та достовірних даних щодо цін на планшети.

Згодом за спрощеною процедурою закупівлі, в порушення приписів Закону України «Про публічні закупівлі», визнали найбільш вигідною пропозицію підприємства-посередника, що пропонувало поставити планшети українського виробництва, які можливо було закупити у виробника на більш вигідних умовах.

Внаслідок допущених порушень під час проведення процедури закупівлі вартість придбаних планшетів була безпідставно завищена на 7 млн гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури