На Харківщині затримали посадовця Держспоживслужби, який вимагав $2000 у експортерів зерна

Керівник одного з управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області у таку суму оцінив видачу фітосанітарних сертифікатів.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з працівниками СБУ затримали посадовця у службовому приміщенні державної установи під час отримання другої частини зазначеної суми.

Правоохоронці встановили, що зазначений керівник вимагав у приватних комерційних суб’єктів господарювання, які займалися експортом зерна, неправомірну грошову винагороду за отримання необхідних висновків фітосанітарних експертиз та видачу відповідних сертифікатів.

За фактом корупційної діяльності посадовця слідчі відкрили кримінальне провадження. У ході його розслідування було задокументовано вимагання у підприємця 2 тисяч доларів США.

Під час отримання другої частини неправомірної винагороди держслужбовця затримали в процесуальному порядку відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 10-ти років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває слідство.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України