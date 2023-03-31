На Харківщині затримано чоловіка, який нелегально збував зброю та бойові припаси

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 36-річному раніше судимому чоловіку в незаконному збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі встановлено два епізоди протиправної діяльності підозрюваного. За даними слідства, 7 березня цього року чоловік, знаходячись у с. Стара Покровка Чугуївського району, збув покупцеві ручний гранатомет РПГ-22.

30 березня підозрюваний продав тому ж покупцю гранату та близько 20 набоїв до автоматичної зброї калібру 7.62. Одразу після цього продавця зброї затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування — слідчі СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Департамент контррозвідки СБУ.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура