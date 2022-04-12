В шахрайстві у складі організованої групи підозрюються четверо чернігівців

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури чотирьом мешканцям Чернігова повідомлено про підозру за фактом скоєння шахрайства організованою групою осіб (ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудовим слідством встановлено, що у 2021 році четверо мешканців Чернігова у складі організованої групи шахрайським шляхом за схемою «Ваш родич у біді» заволоділи грошима одинадцяти чернігівців похилого віку. Їм вдалося виманити у громадян майже 400 тисяч гривень.

Досудове слідство, яке проводить слідче управління ГУНП в Чернігівській області, триває.

В цілому в 2021 році в Чернігівській області правоохоронці зареєстрували 25 кримінальних проваджень за фактами шахрайства саме по схемі «Ваш родич у біді». Жертвами зловмисників стали десятки довірливих чернігівців переважно похилого віку. Минулого і на початку поточного року до суду направлено з обвинувальними актами 15 кримінальних проваджень даної категорії.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури