На Харківщині зловмисники у формі правоохоронців займалися розбійними нападами та мародерством

Наразі у справі фігурує дев’ятеро підозрюваних.

На Харківщині оголосили підозри сімом членам злочинного угруповання, які, представляючись правоохоронцями, займалися розбійними нападами та мародерством.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Підозрювані “спеціалізувалися” на крадіжках із покинутих унаслідок бойових дій квартир і будинків, а також розбійних нападах.

Установлено, що в “арсеналі” зловмисники мали велику кількість незареєстрованої зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв.

Серед учасників угруповання – неодноразово засуджені громадяни.

Фігурантів затримали після чергового розбійного нападу.

У ході санкціонованих обшуків, за місцями мешкання цих осіб правоохоронці вилучили 31 одиницю зброї, 79 магазинів з набоями до неї, 91 вибуховий боєприпас і понад 11700 набоїв різного калібру.

Також вилучили захисну амуніцію й тактичне спорядження із символікою правоохоронного органу. Деякі з підозрюваних намагалися приховати наявність у них зброї. Їх затримали під час спроби вивезти зброю.Тоді затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України і обрано запобіжні заходи – тримання під вартою та домашній арешт.

“А тепер правоохоронці викрили іще трьох фігурантів і провели низку обшуків, у ході яких теж вилучено холодну і вогнепальну зброю, формений одяг, символіку одного з правоохоронних органів, документи. Трьом особам оголошено підозри за ч. 4 ст. 187 ККУ, а одному з них – і за ч. 2 ст. 146 ККУ та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, у процесі досудового розслідування поліцейські встановили ще чотири епізоди протиправної діяльності групи.

Вчора трьом підслідним повідомили підозри у скоєнні розбійних нападів, ще одному – за розбійний напад та незаконне позбавлення волі людини.

Наразі у справі фігурує дев’ятеро підозрюваних. // LB.ua