На Харьковщине две сотрудницы почты украли мешок с 524 тыс. гривен

В Харьковской области две сотрудницы почты подозреваются в краже 524 400 государственных денег. Купюры, сложенные в пакет, были обнаружены у одной из злоумышленниц — 38-летней заместительницы начальника почтового отделения в городе Лозовая.

Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

С заявлением о пропаже мешка с деньгами 10 апреля в 16:10 в полицию обратился 53-летний начальник этого отделения. Он рассказал, что во время перевозки почты в служебном автомобиле в селе Слободское Лозовского района работники отделения обнаружили отсутствие мешка с деньгами.

В ходе проверки полицейские установили, что 31-летняя работница выдавала деньги почтальонам в помещении кассы и похитила один мешок с деньгами. Затем передала украденный мешок 38-летней сообщнице, которая хранила его дома.

По мнению следствия, женщины заранее разработали план кражи государственных средств.

Полицейские изъяли вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК (кража). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.