На Харьковщине ревнивица подожгла дом соперницы

Поджигательницу задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

35-летнюю жительницу города Лозовая Харьковской области подозревают в том, что она в ночь на 10 октября проникла во двор своей знакомой и подожгла ее сарай ради мести. Как сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции региона, женщину задержали.

Пожар тушили силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадавших в результате инцидента нет.

По словам 47-летней потерпевшей, днем ранее у нее был конфликт с подозреваемой на почве ревности.

Подозрение 35-летней лозовчанке сообщили по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы. // 2day.kh.ua