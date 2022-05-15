СБУ заблокувала осередок «партії Шарія», затримала ворожого агента у столиці та колаборанта на Сумщині

Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб із вербовки українських дітей, щоб зробити з них своїх інформаторів. Такі спроби зустрічаються по всій країні, тому Служба вкотре закликає батьків: слідкуйте, чим займаються ваші діти в Інтернеті.

Так, на Волині та Донеччині СБУ викрила чотирьох неповнолітніх інформаторів.

У Луцьку правоохоронці звернули увагу на трьох підлітків, які постійно крутилися біля одного з блокпостів.

Після перевірки телефонів дітей було виявлено багато знімків Луцького військового аеродрому та ремонтного пункту, а також переписку з невідомими російськими абонентами. «Невідомі» розпитували у школярів про ситуацію, намагаючись вивідати інформацію про розташування військових об’єктів, військової техніки та озброєння.

А у Новолуганську через Telegram-месенджер окупант встановив контакт з неповнолітньою українкою. Він пообіцяв «гонорар» за інформацію про позиції ЗСУ на території селища та фото місць обстрілів.

Завдяки втручанню правоохоронців злочинна співпраця була припинена.

СБУ нагадує, що в Україні кримінальна відповідальність настає після досягнення особою 16 років, а в деяких випадках – з 14 років. Тому батькам слід бути максимально уважними, щоб їхні діти не потрапили в халепу.

Тепер – до інших спецоперацій СБУ за останні дні:

На Рівненщині Служба безпеки заблокувала діяльність місцевого осередку «партії Шарія».

Викрито понад 300 осіб, які проводили спеціальні інформаційні операції на користь рф. Через соціальні мережі, регіональні інтернет-ресурси та Telegram-канали пропагандисти умисно поширювали маніпулятивну та викривлену інформацію про війну та події в Україні.

Наразі всі канали, через які поширювалася ворожа пропаганда, заблоковано, з викритими особами проводяться відповідні слідчі дії.

У Києві спецпризначенці СБУ затримали агента рф, який коригував ворожі ракетні обстріли по столиці. Його завербували у 2014 році і перевели у режим очікування вказівок.

За завданням російських спецслужб чоловік збирав і передавав дані про розташування у Києві критично-важливих об’єктів енергетики та водопостачання. Після чого ворог здійснював прицільні ракетні удари. Внаслідок деяких із них частина столиці тимчасово залишалася без електропостачання.

Днями куратори готували його до «евакуації» в Крим, проте СБУ зламала ці плани та затримала зрадника.

У Сумській області співробітники СБУ затримали голову Буринської територіальної громади. Його підозрюють у співпраці з окупантами.

Чоловік надав їм приміщення для базування військової техніки, відкрив доступ до ремонтних цехів і забезпечив їх харчуванням. Крім того, голова ОТГ здав позиції ЗСУ та повідомив про найшвидший шлях для просування у напрямку Києва.

В Одесі СБУ нейтралізувала кримінальне угрупування, яке загрожувало безпеці й спокою мешканців міста. Під час спецоперації затримано організатора і трьох учасників ОЗУ. Зловмисники прикривалися фальшивим волонтерським посвідченням.

Серед затриманих – громадяни рф та особи, раніше засуджені за особливо тяжкі злочини.

Зараз з усіма фігурантами проводяться слідчі дії, вони відповідатимуть за скоєне перед законом!

Служба безпеки України