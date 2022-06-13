У столиці конфлікт через борг обернувся ножовим пораненням

Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили затриманому підозру. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Симона Петлюри знаходиться чоловік з ножовим пораненням. Аби з’ясувати усі обставини оперативний черговий направив на місце слідчі-оперативну групу та лікарів.

Як розповів начальник відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Олег Ромаскевич, напередодні інциденту двоє знайомих розпивали алкоголь та згодом між ними виникла сварка:

«Один із них згадав, що товариш винен йому гроші. Між ними виник конфлікт, а потім зловмисник схопив ніж та вдарив ним опонента у груди. Потерпілого госпіталізували у лікарню, де прооперували. 44-річного місцевого мешканця, ми затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до відділку поліції».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва