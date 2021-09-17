Поліцейські Києва затримали чоловіка, який вчинив стрілянину через дорожній конфлікт

Між водієм та пасажиром іншого транспортного засобу виник конфлікт щодо першочерговості проїзду, внаслідок чого останній дістав пістолет та вистрілив по автівці свого опонента. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За фактом хуліганських дій розпочато кримінальне провадження.

Вчора на спецлінію 102 від громадянина надійшло повідомлення про те, що на вулиці Газопровідній невідомий вистрілив у бік його автомобіля. Для перевірки отриманої інформації на місце вирушила слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Правоохоронці поспілкувались із заявником та дізнались, що між ним та пасажиром іншої автівки виник конфлікт щодо першочерговості проїзду, внаслідок чого пасажир здійснив постріл з пістолета по автівці свого опонента. Під час огляду місця події слідчі виявили та вилучили гільзу, а також зафіксували пошкодження на задніх дверцятах транспортного засобу потерпілого.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили, що до скоєння злочину причетний 34-річний місцевий мешканець, якого слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. При собі фігурант мав пістолет травматичної дії, який було вилучено та відправлено для проведення відповідної експертизи.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та наразі слідчі за погодженням із Подільською окружною прокуратурою міста Києва готують повідомлення про підозру затриманому. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва