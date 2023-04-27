у коростишеві поліцейські затримали групу серійних викрадачів електрокабелів

Чотирьох чоловіків оперативники Коростишівського відділу спільно з кримінальною поліцією ГУНП затримали просто під час чергової крадіжки кабелю з каналізаційного люка у селищі Брусилові. У правоохоронців є підстави підозрювати причетність групи щонайменше до двох десятків таких діянь на території Хорошівської, Радомишльської та Брусилівської громад.

За оперативними відомостями, діяла злочинна група з грудня минулого року і за цей час поліцейські Коростишівського відділу під час непублічних заходів зафіксували кілька вандальних демонтажів електрокабелів підприємства зв’язку.

– У той час, коли вся країна боролась за відновлення зруйнованого окупантами електропостачання та зв’язку, ці ділки демонтували дроти для власного збагачення, – прокоментував начальник відділу поліції Вадим Жикевич. – Під час першочергових дій ми вилучили викрадений ними цього дня, 24 квітня, дріт, а також знаряддя вчинення правопорушення.

Окрім того, поліцейські вилучили автомобіль, на якому пересувались підозрювані.

– Молодики – жителі Київщини – м. Обухова та кількох сусідніх сіл, віком від 33 до 39 років, – додав Вадим Жикевич. – Крадені дроти обпалювали, а потім здавали до пунктів прийому металобрухту. Слідчі їх затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК. Усі заходи проводили під керівництвом Коростишівської окружної прокуратури.

Нині усім чотирьом оголошено про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ), а отже може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

26 квітня за клопотанням слідчих судом обрано усім чотирьом запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 107 тисяч гривень (кожному).

Відділ комунікації поліції Житомирської області