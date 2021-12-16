На Львівщині впіймали трьох сомалійців, які незаконно намагалися потрапити до ЄС

Прикордонний наряд відділу «Шегині» виявив під час патрулювання автомобіль «Рено», який рухався в бік державного кордону.

Про це повідомили у ДПСУ.

З метою перевірки інформації від підрозділу вибула група реагування.

На околиці одного з населених пунктів Яворівського району, за кількасот метрів від держрубежу, охоронці кордону зупинили автомобіль, яким їхало троє громадян Сомалі віком 23, 29 та 36 років.

Прикордонники з’ясували, що іноземці прибули в Україну законним шляхом з метою навчання. І хоча паспортні документи вони при собі мали, до Польщі вирішили потрапити у незаконний спосіб.

Наразі порушників доставлено в прикордонний підрозділ для перевірки та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Міру покарання обиратиме суд. // Діло