У Білій Церкві чоловік до смерті побив знайомого і заховав тіло на балконі

34-річний уродженець Луганщини, який в минулому мав проблеми з законом під час вживання спиртних напоїв до смерті побив свого знайомого, а тіло заховав на балконі.

Наприкінці минулого року до поліції звернулась мешканка міста Біла Церква та повідомила, що на балконі багатоповерхівки виявила мертвого чоловіка.

На місце події одразу прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та спеціалісти-криміналісти Білоцерківського районного управління поліції.

Правоохоронці опитали можливих свідків й очевидців події, відпрацювали можливі версії скоєння злочину та швидко встановили перебіг подій.

Встановлено, що двоє чоловіків спільно зі своєю знайомою вживали алкогольні напої. Між чоловіками виникла сварка, під час якої 34-річний гість накинувся з кулаками на товариша.

Він наносив удари кулаками та ногами по обличчю та тулубу потерпілого, внаслідок чого чоловік згодом помер. В подальшому зловмисник виніс тіло на балкон та вийшов з квартири.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили лиходію про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Згодом у суді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Поліція Київської області