На Херсонщині державного виконавця судитимуть за хабар у $3,5 тис.

Херсонською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно державного виконавця за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадова особа одного з районних відділів Державної виконавчої служби у м. Херсоні Південного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції вимагала та отримала 3,5 тис дол США від громадянина за сприяння у вирішенні питання щодо зняття арешту із нерухомого майна – квартири і будинку.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури