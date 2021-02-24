На Херсонщині СБУ виявила тайник з вибухівкою та електродетонаторами

Служба безпеки України виявила схрон із бойовими засобами ураження, який був замаскований у лісосмузі поблизу одного з військових об’єктів, дислокованих на території Херсонської області.

Зі схованки правоохоронці вилучили:

12 тротилових шашок,

майже 3 кілограми пластиду,

чотири гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами до них,

електродетонатори.

Виявлені засоби ураження направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Перевіряється інформації щодо нелегального переправлення вилучених бойових засобів ураження з району проведення операції Об’єднаних сил.

Процесуальні дії проводились спільно з Національною поліцією та Новокаховською місцевою прокуратурою.

Служба безпеки України