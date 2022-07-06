За привласнення ₴1 млн. на ремонті вишу на Дніпропетровщині судитимуть ректора та підрядника

За процесуального керівництва Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра направлено до суду обвинувальний акт відносно ректора одного з навчальних закладів та керівника підрядного підприємства за фактами привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2020 році між університетом та підрядною організацією укладено договір щодо проведення капітального ремонту навчального корпусу загальною вартістю понад 7 млн грн.

Встановлено, що службовці внесли до офіційних документів недостовірні відомості щодо вартості фактично виконаних робіт. Проведеною в ході слідства експертизою встановлено, що внаслідок дій підозрюваних завдано майже 1 млн грн збитків державі.

Досудове слідство здійснювалось слідчими СВ Відділення поліції №5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід — УСР у Дніпропетровській області ДСР Нацполіції України.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури