На Херсонщині судитимуть чоловіка, який намагався вивезти партію канабісу до Росії

Херсонською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця, який через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Каланчак» намагався вивезти 16-кілограмову партію канабісу до Російської Федерації (ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15 і ч. 3 ст. 305 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що заборонену речовину чоловік сховав у паливному баку автомобіля, на якому прямував до тимчасово окупованого Криму, звідки планував доставити наркотики до Російської Федерації.

Окрім того, під час проведених обшуків у будинку та гаражі обвинуваченого вилучено понад 15 кг особливо небезпечного наркотичного засобу — канабісу, який він зберігав з метою подальшого збуту.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури