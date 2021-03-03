На Херсонщині учасники організованої групи займалися виготовленням порнографічної продукції

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи за фактами виготовлення та розповсюдження творів порнографічного характеру, а також створення та утримання місць розпусти (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 302 КК України).

За даними слідства, на початку березня 2018 року жінка створила організовану злочинну групу, до складу якої залучила двох знайомих чоловіків з Дніпропетровської області. У м. Херсоні вони відкрили онлайн-порностудію, до роботи у якій в ролі моделей втягували місцевих дівчат. Використовуючи вебсайти в мережі Інтернет, систематично виготовляли та розміщували порноконтент в режимі онлайн.

Наразі учасникам організованої групи обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури