Змушували військового пробачити знайомому борг – у Києві повідомлено про підозру двом чоловікам

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру двом чоловікам, які змушували військовослужбовця не вимагати у боржника повернення грошей (ч. 2 ст. 355 КК України).

Встановлено, що потерпілий надав в користування свій автомобіль. При цьому користувач автомобіль пошкодив, а ремонт проводив в борг коштом власника.

Однак, двоє друзів боржника за власною ініціативою вирішили «допомогти» йому та змусити власника автівки відмовитись від отримання боргу за ремонт автомобіля.

Вони приїхали до кав’ярні, де був військовий, та на вулиці почали його бити та намагалися заштовхати у свою машину.

Втім, зробити це їм завадили друзі військового, які вибігли йому на допомогу. Після цього нападники поїхали з місця конфлікту.

Пресслужба Київської міської прокуратури