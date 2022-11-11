Заробляли понад ₴300 тисяч на збуті наркотиків – на Житомирщині судитимуть членів наркоугруповання

Злочинна група у складі чотирьох місцевих мешканців діяла на території Житомирської області. Фігуранти налагодили незаконний збут метадону серед місцевих наркозалежних осіб, а керував незаконним бізнесом раніше судимий 42-річний житель обласного центру. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду.

Нагадаємо: викрили членів наркоугруповання оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Житомирській області ДБН Нацполіції спільно зі співробітниками УСБУ області, слідчими слідчого управління обласного главку поліції наприкінці квітня цього року.

До складу злочинної групи входило четверо мешканців м. Житомир. Вони налагодили стійку схему збуту метадон серед місцевих наркозалежних осіб. Метадон збували під час особистих зустрічей з клієнтами, передаючи товар із рук у руки. За оперативними відомостями, учасники угруповання щомісячно розповсюджували близько пів кілограма наркотичного засобу, а заробіток складав понад 300 тисяч гривень.

Тоді під час восьми санкціонованих обшуків в оселях та транспортних засобах фігурантів поліцейські вилучили метадон, дві гранати із запалами, банківські картки, засоби зв’язку та електронні ваги.

Усім фігурантам слідчі, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, а це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у особливо великих розмірах, вчинені організованою групою, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нині досудове розслідування у кримінальному проваджені завершено, обвинувальний акт скеровано до Корольовського районного суду м. Житомира для розгляду по суті.

Відповідно до чинного законодавства причетним до протиправної діяльності може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України