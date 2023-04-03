Фальсифікували та збували в Україні водійські посвідчення – судитимуть 7 учасників злочинного угруповання (фото)

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та 6 учасників злочинного угруповання за фактом виготовлення підроблених голографічних елементів, підроблення документів державного зразка та збуту (ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361-2 КК України).

Слідством встановлено, що з 2020 року до травня 2022 року в Одесі діяла організована злочинна група, яка спеціалізувалась на виготовлені та підроблені водійських посвідчень, свідоцтв про реєстрації транспортних засобів, карток водія та свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

Для використання у злочинній діяльності реальних реквізитів документів, таких як номер, серія та дата видачі, організатор отримував відповідну інформацію від осіб, які мали доступ до реєстрів єдиної інформаційної системи МВС, та передавав своїм спільникам.

Замовлення ділки отримували через спеціально створений веб-сайт у мережі Інтернет та аккаунти у соціальних мережах. Для отримання оплати за підроблені посвідчення водія та передачі їх клієнтам учасники «схеми» користувались послугами «Нова Пошта» та «НоваПей», зокрема покупець, отримуючи посилку з підробленим посвідченням водія, здійснював оплату, використовуючи функцію «накладений платіж».

Сфальсифіковані документи коштували «клієнтам» від 4 до 9 тис гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили технічне обладнання для виготовлення підроблених документів, заготовки та бланки посвідчень водія, голографічні плівки, банківські картки та інше.

Правоохоронці задокументували 150 епізодів підробки документів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури