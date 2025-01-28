В Одесі посадовець ДП вимагав у підприємців хабарі за надання приміщень в тіньову оренду

Зловмисника затримали під час отримання неправомірної вигоди. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Припинили протиправну діяльність чоловіка співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області. Поліцейські встановили, що колишній співробітник одного з державних підприємств, обіймаючи свого часу керівну посаду, налагодив корупційну схему систематичного вимагання хабарів від представників малого бізнесу за надання їм в користування нежитлових приміщень, які перебувають на балансі установи.

Із підприємцями, які зверталися з питанням щодо можливої оренди приміщень, зловмисник не хотів укладати офіційні договори, натомість змушував платити відкати, апелюючи, що має потрібні корупційні зв’язки та вплив на вище керівництво, яке, у разі чого, не перешкоджатиме незаконному використанню об’єктів державної власності та не інформуватиме про це у правоохоронні органи. Незгодним із запропонованими умовами зловмисник давав зрозуміти, що жодних приміщень передано їм в оренду не буде.

Правоохоронці задокументували дві такі оборудки: ділок передав в оренду двом підприємцям приміщення під бізнес з вимогою платити йому щомісячні гонорари в сумі 12000 та 5000 гривень.

Затримали правопорушника «на гарячому», під час отримання частини обумовленої суми.

Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання та роботи фігуранта, вилучили речові докази, зокрема гроші та документацію щодо приміщень, які незаконно використовувалися.

Ділка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Згідно з санкцією ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі один млн грн. Встановлюється повне коло осіб, причетних до корупційної схеми.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Одещини