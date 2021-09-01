На Херсонщині учасників ОЗГ судитимуть за привласнення чверті мільйона гривень громадян

Підозрювані діяли за схемою «надійшов платіж від юридичної особи». Потерпілих фігуранти підшукували на Інтернет-платформах оголошень. За скоєне фігурантам загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Групу зловмисників викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області спільно зі слідчими відділу поліції №2 Херсонського районного управління у квітні цього року.

Встановлено, що фігуранти діяли за чітко розподіленими ролями. Двоє чоловіків на Інтернет-платформах шукали оголошення про продаж товарів. Вони телефонували продавцям, імітуючи бажання здійснити покупку. Далі запевняли продавців, що вже здійснили оплату.

За деякий час зловмисники знов телефонували продавцям, видаючи себе за працівників банку. Громадянам повідомляли, що на їхню картку нібито надійшов переказ від юридичної особи. Однак за регламентом банку такі дії заборонені, тому картки заблоковано.

Потерпілі виконували рекомендації зловмисників для «розблокування банківської картки». Однак у результаті – гроші з банківських рахунків громадян зникали.

Обготівковувати гроші їм допомагала мешканка Херсона. Встановлено, що у такий спосіб вони ошукали громадян на чверть мільйона гривень.

Наразі фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт відносно учасників організованої групи скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України