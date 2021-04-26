На Херсонщині викрили інтернет-шахрая, який продавав неіснуючу комп’ютерну техніку

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області Департаменту кіберполіції Нацполіції України спільно зі слідчими Каховського районного відділу поліції викрили інтернет-шахрая. Чоловік створив фейковий акаунт на одному із сайтів Iнтернет-аукціонів та продавав там неіснуючу комп’ютерну техніку з метою заволодіння грошима громадян.

Зловмисником виявився мешканець одного з районів Херсонської області. На фейковому акаунті він розміщував оголошення про продаж комп’ютерного обладнання за прийнятною ціною. Покупці перераховували на рахунок чоловіка повну вартість. Після чого так і не отримували свій товар, а зловмисник припиняв спілкування з клієнтами. Досудовим розслідуванням встановлюється остаточна кількість потерпілих та сума завданих їм матеріальних збитків.

За місцем проживання зловмисника працівники поліції провели санкціонований обшук. Вилучили комп’ютерну техніку та інші предмети, що використовувалися під час шахрайських дій.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Нині cлідчі дії тривають. Процесуальне керівництво у справі здійснює Каховська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Херсонської області